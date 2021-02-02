Карантин по коронавирусу сохраняется в 27 школах России
В России почти в 30 школах сохраняются карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России в Telegram-канале «Большая перемена РФ» во вторник, 2 февраля.
— Всего в 27 школах в 15 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемической ситуацией, — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что этот показатель составляет 0,07 процента от общего числа российских школ. Среди отдельных классов в карантин ушли 0,53 процента.
По данным Минпросвещения, в карантин 1 февраля ушли восемь школ, вышли из карантина четыре учебных заведения.
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