Карантин по коронавирусу сохраняется в 27 школах России

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В России почти в 30 школах сохраняются карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения России в Telegram-канале «Большая перемена РФ» во вторник, 2 февраля.

— Всего в 27 школах в 15 регионах сохраняются карантинные меры в связи с эпидемической ситуацией, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что этот показатель составляет 0,07 процента от общего числа российских школ. Среди отдельных классов в карантин ушли 0,53 процента.

По данным Минпросвещения, в карантин 1 февраля ушли восемь школ, вышли из карантина четыре учебных заведения.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Санкт-Петербург остался на втором месте по заболеваемости COVID-19 в стране