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ФСБ задержала 43 подпольных оружейников в 19 регионах России
Фото: ФСБ РФ

ФСБ задержала 43 подпольных оружейников в 19 регионах России

Виктория Родимкина

Происшествия

Сотрудники ФСБ в 19 регионах РФ задержали 43 подпольных оружейников, у которых изъято около 200 единиц оружия. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ во вторник, 2 февраля.

Уточняется, что задержанные подозреваются в причастности к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту.

По местам жительства задержанных в Москве, Республике Карелия, Республике Коми, Мордовии, Хабаровском и Краснодарском краях и других регионах были проведены обыски.

Из незаконного оборота были изъяты 50-миллиметровый пехотный миномет и 45-миллиметровая пушка, а также 191 единица огнестрельного оружия. Также среди обнаруженного при обысках были три пулемета, 18 автоматов различной модификации, 113 пистолетов и револьверов и другое вооружение, передает РИА Новости.

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