Обвиняемый в убийстве тещи мужчина предстанет перед судом в Подмосковье

/ Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Расследование уголовного дела в отношении 60-летнего мужчины завершили в подмосковном Пушкине. Он обвиняется в убийстве своей тещи, совершенном в состоянии аффекта. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Уточняется, что фигурант вместе со своей семьей в течение десяти лет жил в одной квартире с потерпевшей. Она постоянно вела себя агрессивно, унижала мужчину и остальных членов семьи.

Так, 21 ноября 2020 года обвиняемый вернулся после работы домой. В это время в квартире находился его сын, имеющий инвалидность и тяжелое заболевание, что усиливало психическую нагрузку.

— В ходе очередной конфликтной ситуации, произошедшей между мужчиной и родственницей, которая беспричинно стала оттягивать ему уши, причиняя тем самым физическую боль, он задушил ее, — пояснили в пресс-службе.

В рамках расследования мужчине провели психолого-психиатрическую экспертизу, согласно заключению которой обвиняемый совершил убийство в состоянии аффекта. На данный момент уголовное дело передали в суд.

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