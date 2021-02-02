Более 24 миллионов записей внесли жители столицы в «Дневники здоровья» за 2020 год

Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Москвичи внесли более 24 миллионов записей в «Дневники здоровья» в 2020 году. Об этом во вторник, 2 февраля, рассказали в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Отмечается, что жители столицы активно используют сервисы единой цифровой платформы столичного здравоохранения. Большая часть данных вносится с помощью мобильных устройств.

— Через синхронизацию мобильного приложения «ЕМИАС.ИНФО» с приложениями Apple Health и Google Fit, которые интегрированы с умными часами, фитнес-браслетами, высокотехнологичными тонометрами, глюкометрами и другими медицинскими приборами, — подчеркнули в пресс-службе.

Также в разделы «Мои данные» и «Моя семейная история» горожане добавили более 450 тысяч записей. Они отмечали информацию о перенесенных операциях и травмах, об аллергиях и принимаемых лекарствах. Добавляли даже сведения о болезнях близких родственников. Благодаря этому специалистам удается точнее установить диагноз и назначить оптимальное лечение, а самим гражданам удобно отслеживать состояние своего здоровья, сообщает агентство «Москва».

Читайте также: Врач рассказала, как повлияет на организм отказ от соли на три дня