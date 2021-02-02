Агата Муцениеце развеяла слухи о пластике лица

Фото: youtube.com / Agata Muceniece

Актриса Агата Муцениеце призналась, что никогда не прибегала к пластическим операциям, и удивляется слухам вокруг нее на эту тему.

По словам знаменитости, она регулярно посещает косметолога, где делает увлажняющие процедуры. Также актриса призналась, что поставила виниры.

Агата уточнила, что не удаляла комки Биша, в чем ее неоднократно обвиняют. За преображение в лице она обязана якобы лишь возрасту, который убрал с него «детскую припухлость».

— То, что я выгляжу моложе своего возраста, мне льстит. Но особых секретов нет, важно то, на какой возраст ты себя чувствуешь, это отразится и на внешности. Хотя у меня есть своя методика: бег в холодную погоду, особенно когда выпадает снег, — цитирует Муцениеце издание «Красота и здоровье»

Она призналась, что боится делать уколы красоты, и надеется поддержать молодость уходом, правильным питанием и хорошим настроением.

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