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Барановская отдала их с Аршавиным сына в футбольную академию «Спартака»
Фото: Олег Сыров, «Вечерняя Москва»

Барановская отдала их с Аршавиным сына в футбольную академию «Спартака»

Анастасия Колоскова

Звезды

Телеведущая Юлия Барановская поделилась с поклонниками радостной новостью о том, что ее младшего сына Арсения от футболиста Андрея Аршавина зачислили в футбольную академию московского «Спартака». Об этом звезда сообщила в соцсетях.

По словам Барановской, чтобы попасть в академию, мальчик прошел сложный отбор. Он играет с ребятами на год старше и занимается дополнительно, чтобы догнать их по уровню.

— Арсений счастлив и доволен, а это самое главное, — написала Юлия в своем Instagram-аккаунте, опубликовав серию снимков с мальчиком на футбольном поле.

«Какой крутыш!»; «Молодец! Удачи! И только вперед!»; «Поздравляю Арсения с первым достижением»; «Да уж! Кровь не водица. Гены не задушишь», — поддержали подписчики звезды начинание ее сына.

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Андрей АршавинЮлия Барановскаясын
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