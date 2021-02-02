Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мэр столицы Сергей Собянин увеличил количество премий «Новатор Москвы» с 30 до 36. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

Ежегодную премию утвердили в 2019 году. Она присуждается за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования и материалов, которые содействуют эффективности деятельности в реальном секторе экономики, а также социальной сфере столицы. Награду можно получить в трех номинациях, отражающих стадию разработки и внедрения проекта: «Проект будущего» (инновационная идея), «Меняющие реальность» (стартап) и «Лидеры инноваций» (действующий бизнес).

Так, в 2021 году сбор заявок на присуждение премии проведут по шести направлениям, среди них: медицина и фармацевтика, транспорт и логистика, экология и охрана окружающей среды, искусственный интеллект и IT-технологии, благоустройство и строительство, общественные проекты. В финале встретятся 36 проектов — по два проекта в каждой номинации по каждому направлению. Победитель в номинации «Проект будущего» получит 500 тысяч рублей, в номинации «Меняющие реальность» — миллион рублей, в номинации «Лидеры инноваций» — 1,5 миллиона рублей.

Отмечается, что в конкурсе на присуждение премий могут участвовать граждане РФ, которые проживают в столице и осуществляют деятельность в области создания технических новшеств и инновационных решений. Кроме того, принимаются индивидуальные или коллективные (до пяти человек) заявки.С этого года отменяется требование о документальном подтверждении вклада соавторов в проект — это значительно упростит процедуру подачи заявок.

Подать заявку на участие в конкурсе на присуждение премии «Новатор Москвы» можно с 2 февраля 2021 года по адресу Вознесенский переулок, дом 22 или в электронном виде через личный кабинет на портале Московского инновационного кластера i.Moscow.

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