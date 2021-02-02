«Явный перебор»: Бородину раскритиковали в Сети за злоупотребление обработкой фото

Фото: instagram.com/borodylia

Знаменитый шеф-повар Нусрета Гекче, в чьем ресторане побывала отдыхающая в Дубае Ксения Бородина, опубликовал в Stories своего Instagram-аккаунта фото телеведущей без фильтров. Бородина также выложила фото из этого места, правда, выглядела она на нем немного иначе.

Так, на снимке в собственном аккаунте у звезды привычное матовое лицо с заостренными чертами. На нем нет тех недостатков, которые бросаются в глаза на фото Гекче. Там у Бородиной не такой идеальный макияж и покрасневшая от солнца кожа.

Подписчики посмеялись над ведущей, которая ранее неоднократно сообщала, что не пользуется фоторедакторами.

«С фильтрами явный перебор»; «На фото словно пластилиновая»; «Мда, в сторис у него — так себе! Хватит злоупотреблять фильтрами», — написали в комментариях подписчики.

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