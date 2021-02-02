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Космонавт показал, как выглядит закат полной Луны из космоса
Фото: vk/kudsverchkov

Космонавт показал, как выглядит закат полной Луны из космоса

Виктория Федотова

Наука

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков показал орбитальный закат Луны. Он снял его с борта Международной космической станции и опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что Луна как будто «расплющивается». Это связано с тем, что отраженный свет спутника проходит через атмосферу Земли и искажается перед тем, как Луна скроется за горизонтом.

Видео: vk.com/kudsverchkov

— Сам земной горизонт при этом невидим — все происходит ночью. Поэтому и кажется, что Луна словно магическим образом «растворяется в воздухе», — отметил космонавт.

За несколько часов ролик посмотрели почти восемь тысяч раз.

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