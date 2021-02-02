Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Минпромторг опроверг информацию о продуктовых карточках для малоимущих
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Минпромторг опроверг информацию о продуктовых карточках для малоимущих

Елена Фролова

Общество

Информацию об обсуждении вопроса введения продуктовых карточек для поддержки малоимущих опровергли в Минпромторге. Об этом телеканалу «360» сообщила помощник заместителя главы ведомства Виктория Каширская.

— Инициативы как таковой нет. Доклад был сделан перед Новым годом, там перспективы всех мер, разработанных Минпромторгом за последние несколько лет, — уточнила Виктория Каширская.

По ее словам, несколько лет назад была разработана подобная мера, однако сегодня ее не рассматривают. Она также добавила, что ни в Минпромторге, ни в правительстве совещаний на данную тему не проводили.

Сообщения об обсуждении темы введения продуктовых карточек для поддержки малоимущих людей не подтвердили и в кабмине.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минпромторг направил в кабмин доклад с подобным предложением.

Читайте также: «Плохой символ»: экономист назвал главную опасность введения продуктовых карточек

опровержение информацииМинпромторг РФпродуктовые карточки
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Родитель, учитель, советник: кто отвечает за воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Назло русским умереть от ковида

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Вот она — национальная идея

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не на тех нападаете: как защитить врачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Олег Сыров
Олег Сыров

Как мы выиграли войну: смекалка, упорство и русский мат

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Все мнения
О проекте