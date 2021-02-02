Минпромторг опроверг информацию о продуктовых карточках для малоимущих

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Информацию об обсуждении вопроса введения продуктовых карточек для поддержки малоимущих опровергли в Минпромторге. Об этом телеканалу «360» сообщила помощник заместителя главы ведомства Виктория Каширская.

— Инициативы как таковой нет. Доклад был сделан перед Новым годом, там перспективы всех мер, разработанных Минпромторгом за последние несколько лет, — уточнила Виктория Каширская.

По ее словам, несколько лет назад была разработана подобная мера, однако сегодня ее не рассматривают. Она также добавила, что ни в Минпромторге, ни в правительстве совещаний на данную тему не проводили.

Сообщения об обсуждении темы введения продуктовых карточек для поддержки малоимущих людей не подтвердили и в кабмине.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Минпромторг направил в кабмин доклад с подобным предложением.

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