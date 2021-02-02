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Художники разрисуют более 50 зданий учреждений культуры в Подмосковье
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Художники разрисуют более 50 зданий учреждений культуры в Подмосковье

Анастасия Волоснова

Общество

Более 50 зданий культурных учреждений Подмосковья разрисуют в рамках конкурса уличного искусства «Графика города». Об этом рассказала министр культуры региона Елена Харламова.

Из порядка 150 заявок в министерстве отобрали 53 объекта, которые подходили по критериям, отметила Харламова на пресс-конференции. По ее словам, специалисты ориентировались на желание жителей домов, где находятся учреждения культуры, и состояние помещений. По всей Московской области в список попали музеи, дома культуры, детские школы искусств и другие здания.

Все желающие художники после отбора смогут оставить рисунок на подмосковных объектах.

— А дальше у нас простой механизм: мы сфотографируем все эти поверхности, мы сделали сайт, выкладываем, и любой художник, если ему понравилась стена, рисует, предлагает свой проект, мы отбираем, а дальше отправляем в учреждения, чтобы либо они выбрали что-то, либо отказались, — пояснила Харламова.

Первый этап проекта «Графика города» пройдет с 1 февраля по 31 марта. Он направлен на улучшение городской среды через графику и дизайн. Подведение итогов конкурса состоится в период с 15 по 20 мая, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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