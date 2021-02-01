Стены выставочного зала утеплили и покрасили

Сотрудница Музея русского импрессионизма Мария Григорьева около картины «Играет» кисти художника Сергея Виноградова. Это полотно 1914 года временно привезли из Национального художественного музея Белоруссии / Фото: Сергей Шахиджанян, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 1 февраля, свои двери для посетителей распахнул Музей русского импрессионизма. Корреспондент «Вечерней Москвы» оценил свежий ремонт и временную выставку.

Музей русского импрессионизма — очень молодой. В мае 2021 года ему исполнится всего пять лет. Раньше в этом здании находился склад кондитерской фабрики. Однако теперь бывшее хранилище муки и сахара превратилось в современное культурное пространство.

Когда из-за пандемии коронавируса многим культурным учреждениям пришлось закрыться, сотрудники Музея русского импрессионизма решили не терять времени даром и сделать в здании ремонт. В зале, где обычно размещают временные выставки, утеплили, выровняли и покрасили стены.

— Одним из важных моментов было полное воссоздание архитектуры выставки, которая здесь находилась, включая цвет стен и расположение картин, — отметила сотрудница Музея русского импрессионизма Мария Григорьева.

Кроме того, в экспозиционном зале осмотрели и исправили все недочеты в работе лифтовых механизмов, проверили и прочистили вентиляционные системы. А к приему первых посетителей сотрудники музея разработали новые маршруты, которые позволили грамотно разделить потоки людей для обеспечения их безопасности.

— Мы разделили вход и выход. В некоторых местах в музее ввели «одностороннее движение». А наши гиды внимательно следят за тем, чтобы разные экскурсионные группы не попадали вместе в один зал и соблюдали безопасную дистанцию, — добавила Мария Григорьева.

Отремонтированный музей уже начал принимать посетителей. В холле их встречает уникальная лестница с дизайнерской подсветкой. Она стала настоящим символом музея на Ленинградском проспекте. По ней гости поднимаются в искусно оформленные залы, где находится основная экспозиция. Она занимает два этажа. Здесь находятся картины знаменитых русских художников-импрессионистов — Константина Коровина, Валентина Серова и других.

Регулярно в музее появляются и новые разнообразные временные выставки. Сейчас, например, в залах разместились работы Сергея Виноградова. На экспозиции «Нарисованная жизнь» собраны более шестидесяти картин художника, которые он написал в России, Белоруссии и странах Прибалтики.

— Наши посетители очень тепло приняли выставку. Специально для этого проекта частный парфюмер создал новый уникальный аромат, который не только отражает личность художника, но и удивительно точно подходит к его картинам. В зале установлены диффузоры, которые распыляют эти духи. Аромат дополняет впечатление от картин. По-научному это называется ольфакторное сопровождение. В нашем музее такой формат — уже традиция. Впервые его применили в 2018 году, — поделилась куратор экспозиции Ольга Юркина.

К тому же сотрудники музея подобрали к выставке особый музыкальный ряд. Когда экскурсовод рассказывает о дружбе Сергея Виноградова с Федором Шаляпиным, то звучат записи певца. А если речь идет об Америке, то в зале включают «Рапсодию в стиле блюз», которую написал Джордж Гершвин.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юлия Петрова, директор Музея русского импрессионизма:

— Мы воспользовались вынужденной паузой и провели капитальный ремонт одного из выставочных залов. Надеемся, поток посетителей будет восстанавливаться. А мы по-прежнему будем принимать все меры, чтобы визит в музей был максимально безопасным. На входе проводится термометрия, в залах установлены диффузоры с антисептиками, проводится регулярная обработка помещений. А посетители должны носить маски и перчатки.

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