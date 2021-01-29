Более пяти тысяч посетителей принял Исторический музей после снятия ограничений

Исторический музей / Фото: Пресс-служба Государственного исторического музея (shm.ru)

Более пяти тысяч москвичей и гостей столицы побывали в Государственном историческом музее за неделю, с 22 января, когда были сняты ограничения для учреждений культуры. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Как отметили в учреждении, из них более трех тысяч посетителей приняло главное здание музея, 723 человека побывали в Музее Отечественной войны 1812 года, еще 440 гостей увидели выставку «Фаберже и придворные ювелиры».

Кроме того, 199 человек посетили Палаты бояр Романовых, 920 — Покровский собор, а 147 — филиал в Туле, уточняет АГН «Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве сняли ограничения для музеев, библиотек и выставочных залов.

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