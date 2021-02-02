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Министра строительства Башкирии арестовали на два месяца
Фото: building.bashkortostan.ru

Министра строительства Башкирии арестовали на два месяца

Кирилл Николаев

Происшествия

Министр строительства Башкирии Рамзиль Кучарбаев арестован по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Кировского районного суда Уфы.

Отмечается, что Кучарбаев арестован на два месяца.

По данным следствия, в 2017 году Кучербаев занимал пост начальника управления капитального строительства Башкирии. Он подписал документ о завершении возведения очистных сооружений в Кумертау, хотя на объекте не были проведены пусконаладочные работы. Администрация Кумертау ввела их в эксплуатацию, однако они до сих пор непригодны для использования. Ущерб бюджету города превысил 95 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

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