«Энергетическое обновление»: Анита Цой объяснила резкую смену имиджа

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Певица и телеведущая Анита Цой больше года назад отстригла свои роскошные длинные волосы. В интервью «Вечерней Москве» заслуженная артистка России объяснила свое спонтанное решение.

По словам Аниты, прическа для нее — это и отражение моды, и даже проявление политики.

— Обычно, когда наступает простой в экономике, еще в каких-то отраслях жизни, как сейчас, это означает, что нас ожидает зарождение какой-то новой революционной вехи. И моя прическа стала ее предвестником, — сказала она.

Певица призналась, что уже долгое время мечтала подстричься коротко. С длинными волосами она «чувствовала себя королевой», однако даже такое ощущение утомляет. Не менее выматывающим оказался многочасовой уход за локонами. В итоге артистка решилась на серьезные изменения во внешности.

— Я почувствовала, что мне самой нужно энергетическое обновление, и лучший способ для этого — отрезать волосы… Пришла в салон и сказала: «Режьте!». И как только я их остригла — переродилась заново, — заключила Цой.

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