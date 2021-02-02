Время повторного въезда ограничили в аэропорту Шереметьево

Аэропорт Шереметьево / Фото: PHOTOXPRESS

Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина Карта всех событий

На территории аэропорта Шереметьево ограничили время бесплатного повторного въезда в целях борьбы с нелегальным такси. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

— С 1 февраля ограничено время бесплатного повторного въезда на территорию аэропорта Шереметьево для автомобилей. Теперь въезд на территорию с бесплатным временем пребывания в 10 минут возможен через два часа после первого заезда. Данные меры введены по обращениям пассажиров в минтранс Московской области, — уточнили в ведомстве.

Новые правила заезда на территорию аэропорта предотвратят скопление нелегальных такси на привокзальной площади, освободив проезд к терминалам аэропорта для пассажиров.

На встречающих и провожающих автомобилистах новые правила не скажутся, так как даже при ошибке въезда водитель сможет бесплатно заехать на территорию еще раз. Если автомобиль въезжает ежедневно более двух раз в сутки, то информацию передадут для проверки разрешения такси патрулю Управления регионального административно-транспортного контроля.

Также для ликвидации стихийных парковок на территории аэропорта заработали парконы, которые фиксируют нарушения правил стоянки и остановки.

Читайте также: Таксомоторной компании запретили перевозить пассажиров в Москве