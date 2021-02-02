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«Захотела быть дикой кошкой»: Лиза Арзамасова рассказала эпизод из детства
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

«Захотела быть дикой кошкой»: Лиза Арзамасова рассказала эпизод из детства

Никита Абрамов

Звезды

Российская актриса Елизавета Арзамасова поделилась с поклонниками воспоминаниями из детства.

По словам актрисы, далекий эпизод ей запомнился очень хорошо. Лизе было три года, и она очень сильно болела. Родители пытались всячески ее развлекать, играли с ней и рассказывали сказки, среди которых была история про дикую лесную кошку.

— И я... Захотела быть дикой кошкой. В этот же день мы отправились в лес с обедом, который я в очередной раз не съела бы дома, и я забиралась высоко-высоко, для такой маленькой девочки, конечно же, — рассказала Арзамасова.

По словам актрисы, родители подбадривали и хвалили ее за ловкость.

Елизавета отметила, что теперь в тяжелые времена она вспоминает этот эпизод из детства.

— Я знаю, кто там меня поддерживает, — написала актриса в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики тепло оценили историю девушки.

«Чудесные воспоминания!»; «Я думаю, каждому из нас важна поддержка, и неважно, как она проявляется»; «Как хорошо, что у вас, Лиза, есть такие воспоминания из детства», — написали поклонники в комментариях.

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Лиза Арзамасоваисториядетство
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