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Cтоимость нефти Brent поднялась выше 58 долларов за баррель
Фото: pixabay.com

Cтоимость нефти Brent поднялась выше 58 долларов за баррель

Кирилл Николаев

Происшествия

Стоимость нефти марки Brent превысила 58 долларов за баррель впервые с 21 февраля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на WTI увеличилась на 3,06 процента и составила 55,19 доллара за баррель. В последний раз подобный показатель был зафиксирован 24 февраля 2020 года, сообщает РИА Новости.

Нефтяные котировки продолжают расти на фоне новостей о ситуации с коронавирусом и ОПЕК+.

Читайте также: ОПЕК сохранила прогноз по мировому спросу на нефть в 2021 году

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