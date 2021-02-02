Cтоимость нефти Brent поднялась выше 58 долларов за баррель

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Стоимость нефти марки Brent превысила 58 долларов за баррель впервые с 21 февраля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена мартовских фьючерсов на WTI увеличилась на 3,06 процента и составила 55,19 доллара за баррель. В последний раз подобный показатель был зафиксирован 24 февраля 2020 года, сообщает РИА Новости.

Нефтяные котировки продолжают расти на фоне новостей о ситуации с коронавирусом и ОПЕК+.

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