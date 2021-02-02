Эксперты ВОЗ посетят институт вирусологии в Ухане

Фото: Pixabay / Chokniti Khongchum

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) совместно с учеными из Китая 3 февраля посетят Уханьский институт вирусологии. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил телеканал CGTN.

Эксперты во время посещения национальной лаборатории биологической безопасности проведут обсуждения с исследователями института международного научного сотрудничества, пишет телеканал в своем Twitter-аккаунте.

#China-#WHO joint team held meetings Tuesday afternoon. The team will go to Wuhan Institute of Virology Wednesday, where they'll visit the national biosafety laboratory and conduct exchanges with experts of the institute on international scientific cooperation. pic.twitter.com/tCochR9IJn — CGTN (@CGTNOfficial) February 2, 2021

Известно, что 2 февраля состоялась встреча экспертов из ВОЗ и Китая.

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