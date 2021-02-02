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Эксперты ВОЗ посетят институт вирусологии в Ухане
Фото: Pixabay / Chokniti Khongchum

Эксперты ВОЗ посетят институт вирусологии в Ухане

Никита Абрамов

В мире

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) совместно с учеными из Китая 3 февраля посетят Уханьский институт вирусологии. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщил телеканал CGTN.

Эксперты во время посещения национальной лаборатории биологической безопасности проведут обсуждения с исследователями института международного научного сотрудничества, пишет телеканал в своем Twitter-аккаунте.

Известно, что 2 февраля состоялась встреча экспертов из ВОЗ и Китая.

Ранее во Вьетнаме выявили новый штамм коронавирусной инфекции во время проведения тестов.

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