Путин обсудил с президентом Аргентины сотрудничество в борьбе с коронавирусом
Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес провели телефонный разговор. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили на сайте Кремля.
Главы государств обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией. Фернандес поблагодарил Путина за осуществляемые поставки в Аргентину российской вакцины «Спутник V». Он отметил высокую эффективность российского препарата.
Кроме того, президенты выступили за развитие всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей.
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