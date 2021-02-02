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Путин обсудил с президентом Аргентины сотрудничество в борьбе с коронавирусом
Фото: Сайт Кремля

Путин обсудил с президентом Аргентины сотрудничество в борьбе с коронавирусом

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Аргентины Альберто Фернандес провели телефонный разговор. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили на сайте Кремля.

Главы государств обсудили сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией. Фернандес поблагодарил Путина за осуществляемые поставки в Аргентину российской вакцины «Спутник V». Он отметил высокую эффективность российского препарата.

Кроме того, президенты выступили за развитие всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей.

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