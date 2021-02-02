Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Привыкла к такому стилю жизни»: Савичева рассказала о своем распорядке дня
Фото: instagram.com/yuliasavicheva

«Привыкла к такому стилю жизни»: Савичева рассказала о своем распорядке дня

Никита Абрамов

Звезды

Певица Юлия Савичева поделилась с поклонниками подробностями своего распорядка дня. По ее словам, четкий график у нее бывает только тогда, когда она находится рядом со своим ребенком.

Савичева призналась, что даже пыталась заводить органайзер и записывать все свои дела. Однако она быстро забросила это занятие из-за довольно специфичного графика.

— Творческая профессия подразумевает постоянную смену распорядка дня. Я уже привыкла к такому стилю жизни, мне это даже нравится. Утром я могу проснуться и узнать, что через несколько часов я вылетаю на Сахалин — и это здорово, — рассказала певица в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики в ответ поделились своим отношением к распорядку дня.

«Все держу в голове, а записываю только нужную информацию, но это больше по работе»; «Мне гораздо проще, когда все происходит спонтанно»; «График — это тоска и скука!», — написали поклонники звезды в комментариях.

Читайте также: «Тогда появились мои первые успехи и победы»: Юлия Савичева рассказала о творческом детстве

творчествоЮлия Савичеваграфик работы
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вместо эмоций один сплошной мат

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Родитель, учитель, советник: кто отвечает за воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Назло русским умереть от ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Вот она — национальная идея

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не на тех нападаете: как защитить врачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Все мнения
О проекте