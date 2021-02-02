«Привыкла к такому стилю жизни»: Савичева рассказала о своем распорядке дня

Фото: instagram.com/yuliasavicheva

Певица Юлия Савичева поделилась с поклонниками подробностями своего распорядка дня. По ее словам, четкий график у нее бывает только тогда, когда она находится рядом со своим ребенком.

Савичева призналась, что даже пыталась заводить органайзер и записывать все свои дела. Однако она быстро забросила это занятие из-за довольно специфичного графика.

— Творческая профессия подразумевает постоянную смену распорядка дня. Я уже привыкла к такому стилю жизни, мне это даже нравится. Утром я могу проснуться и узнать, что через несколько часов я вылетаю на Сахалин — и это здорово, — рассказала певица в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики в ответ поделились своим отношением к распорядку дня.

«Все держу в голове, а записываю только нужную информацию, но это больше по работе»; «Мне гораздо проще, когда все происходит спонтанно»; «График — это тоска и скука!», — написали поклонники звезды в комментариях.

Читайте также: «Тогда появились мои первые успехи и победы»: Юлия Савичева рассказала о творческом детстве