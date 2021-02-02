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Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Курсы доллара и евро снизились на Московской бирже

Кирилл Николаев

Экономика

Курс доллара снизился на 0,35 копейки и составил 75,75 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи было заключено 60 320 сделок на сумму 219 миллиардов 900,289 миллиона рублей.

Курс евро уменьшился на 23,90 копейки. Стоимость европейской валюты составила 91,30 рубля. Всего на ЕТС было заключено 8070 сделок на сумму 38 миллиардов 586,496 миллиона рублей, сообщает Интерфакс.

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