Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Задержанных возле Мосгорсуда несовершеннолетних отпустили
Фото: Денис Кондратьев

Задержанных возле Мосгорсуда несовершеннолетних отпустили

Анастасия Чанцева

Город

Всех задержанных несовершеннолетних возле здания Мосгорсуда отпустили домой. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

— Мне известно, что в отношении этих детей были соблюдены все процедуры. Были вызваны их родители, после чего всех несовершеннолетних отпустили домой, — сообщила Ярославская.

Ранее омбудсмен сообщила, что возле Мосгорсуда днем были задержаны восемь человек, все они оказались несовершеннолетними, передает РИА Новости.

Читайте также: Тридцать участников несанкционированной акции арестовали в Москве

мосгорсуддетизадержание
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вместо эмоций один сплошной мат

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Родитель, учитель, советник: кто отвечает за воспитание детей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Назло русским умереть от ковида

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Вот она — национальная идея

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не на тех нападаете: как защитить врачей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Спасет ли сепарация семью

Все мнения
О проекте