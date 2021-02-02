Задержанных возле Мосгорсуда несовершеннолетних отпустили

Фото: Денис Кондратьев

Всех задержанных несовершеннолетних возле здания Мосгорсуда отпустили домой. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

— Мне известно, что в отношении этих детей были соблюдены все процедуры. Были вызваны их родители, после чего всех несовершеннолетних отпустили домой, — сообщила Ярославская.

Ранее омбудсмен сообщила, что возле Мосгорсуда днем были задержаны восемь человек, все они оказались несовершеннолетними, передает РИА Новости.

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