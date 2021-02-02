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Дубай объявил о новых ограничениях для туристов из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Дубай объявил о новых ограничениях для туристов из-за коронавируса

Кирилл Николаев

В мире

Власти Дубая объявили о новых ограничениях для туристов из-за коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщила газета Khaleej Times.

Новые ограничения введены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. В частности, бары и пабы Дубая будут закрыты до конца февраля. Рестораны и кафе будут работать до часа ночи. В этих заведениях запрещены развлекательные мероприятия.

За стол в ресторане смогут сесть не более семи человек, а в кафе — не более четырех. Столы будут расставлены в трех метрах друг от друга. Максимальное число постояльцев гостиниц, посетителей бассейнов и пляжей при отелях, торговых центров снижено до 70 процентов от общей вместимости. Кинотеатры и спортивные объекты могут быть заполнены не более чем на половину.

С начала пандемии ОАЭ выявили 306 тысяч случаев коронавируса, зафиксировано 859 летальных исходов.

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