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Три станции столичного метро закрыты на вход и на выход по требованию полиции
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Три станции столичного метро закрыты на вход и на выход по требованию полиции

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, метро Охотный Ряд Карта всех событий

Три станции Московского метрополитена «Охотный ряд», «Площадь Революции» и «Александровский сад» закрыты на вход и на выход по требованию полиции. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что станции закрыты до особого распоряжения.

Мимо вышеперечисленных станций поезда следуют без остановок.

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