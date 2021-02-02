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Более 120 российских военных вылечились от COVID-19 за сутки
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

Более 120 российских военных вылечились от COVID-19 за сутки

Кирилл Николаев

Происшествия

За сутки от коронавирусной инфекции выздоровели 125 российских военных. Об этом во вторник, 2 февраля, сообщили в бюллетене Министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что всего от коронавируса вылечились 28 199 военнослужащих. С контроля медиков по истечении 14 суток наблюдения после второго отрицательного результата тестирования сняты 626 человек.

В настоящее время выявлено 2733 военнослужащих с положительными результатами теста на коронавирусную инфекцию. Все заболевшие находятся под постоянным наблюдением врачей.

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