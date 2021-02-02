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Прототип космического корабля Starship снова взорвался при испытаниях в США
Фото: twitter.com/spacex

Прототип космического корабля Starship снова взорвался при испытаниях в США

Юлия Курганова

Общество

Прототип американского космического корабля Starship, который предназначен для будущих полетов на Марс, взорвался во вторник, 2 февраля, при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас). Трансляция велась на сайте компании SpaceX.

Прототип Starship заходил на посадку не вертикально. При касании асфальтированной площадки, которая расположена рядом со стартовым столом, он взорвался.

Общая продолжительность испытаний составила 6 минут 26 секунд.

В декабре 2020 года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8 тоже закончились его взрывом при посадке.

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