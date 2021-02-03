«Какая красивая пара»: Ковальчук запечатлелась с мужем на испанском пляже

Юлия Ковальчук показала семейное фото / Фото: instagram.com/juliakovalchuk/

Певица Юлия Ковальчук отдыхает с мужем Алексеем Чумаковым и дочкой Амелией в Испании. И хотя пляжного сезона там пока нет, семья вполне довольна своей поездкой.

Прибыв на место своего отдыха, супруги поспешили к морю. Ковальчук опубликовала фото с любимым мужем на своей странице в соцсети Instagram. Она запечатлелась на пляже с избранником, улегшись на песок прямо в модной шубке Тедди оттенка латте. Звезда примерила ее с джинсами, кроссовками и бейсболкой. На лице у певицы не было ни грамма макияжа.

— Ради таких мгновений можно потерпеть многие трудности, — подписала кадр Ковальчук.

Поклонникам понравилось семейное фото, они оставили множество комплиментов.

«Какая красивая пара»; «Красавцы»; «Вы такие классные! Я вами восхищаюсь!» — написали фолловеры.

Ранее Ковальчук показала видео снежной битвы с мужем в лесу.

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