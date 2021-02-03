На Чукотке спасли застрявшую в тундре группу людей

Фото: Телерадиокомпания «Ямал-Регион»

Операция по спасению семи человек, которые в понедельник, 1 февраля, на вездеходе застряли в окрестностях поселка Краснено в Анадырском районе Чукотки, завершилась. Группу людей доставили в ближайший населенный пункт, сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщили в среду, 3 февраля, в пресс-службе окружного управления МЧС России по региону.

Пассажиров вездехода ночью доставили в Краснено на снегоходах, их осмотрел врач и сообщил, что с ними все в порядке, передает ТАСС.

Ранее в ведомстве сообщали, что 1 февраля в Единый диспетчерский пункт МЧС поступило сообщение, что в 20 километрах от села Краснено, где объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды, застрял «Трэкол». В нем были семь человек, которые выехали из населенного пункта в сторону тундры.

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