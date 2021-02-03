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Пентагон заявил о вероятности ядерной войны с Россией и Китаем
Фото: Скриншот видео YouTube / TOP TEN

Пентагон заявил о вероятности ядерной войны с Россией и Китаем

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Глава Стратегического командования Соединенных Штатов Америки адмирал Чарльз Ричард сообщил о вероятности ядерной войны с Россией или Китаем. Об этом он написал для официального издания американского Военно-морского института.

По словам адмирала, со времен распада Советского Союза Пентагону не приходилось рассматривать вопрос возможного прямого столкновения с ядерной державой, но ситуация меняется.

— Существует реальная возможность того, что региональный кризис с Россией или Китаем может быстро перерасти в конфликт с использованием ядерного оружия, — написал Чарльз Ричард.

Он пояснил, что такое развитие событий возможно, если РФ и КНДР почувствуют угрозу политическом строю в случае поражения с использованием обычного оружия.

Адмирал также заявил, что Москва и Пекин начали проводить агрессивную политику, пока Вашингтон занят борьбой с терроризмом.

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