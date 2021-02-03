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Генконсульство РФ в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале
Фото: facebook.com/RusEmbUSA/

Генконсульство РФ в Нью-Йорке заявило о напавшем на дипмиссию вандале

Юлия Курганова

Внешняя политика

Генконсульство Российской Федерации в Нью-Йорке попросило Госдеп обеспечить безопасность дипломатической миссии после нападения вандала. Об этом сообщил сотрудник ведомства.

В ходе «антироссийской акции» неизвестный испачкал фасад здания красной краской.

Уточняется, что с 14:00 до 20:00 у здания дипмиссии проходил антироссийский митинг, в ходе которого неизвестный человек в маске несколько раз запустил краску в здание.

В течение дня количество участников акции варьировалось, максимально их было около десяти человек. Сотрудник генконсульства не стал уточнять, что именно скандировали люди.

Он добавил, что дипломатическое ведомство обратилось в правоохранительные органы США для обеспечения порядка у здания, но никто так не прибыл на место происшествия, передает РИА Новости.

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