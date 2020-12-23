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Пушков назвал три «невыполнимых» условия сближения России и Запада
Фото: council.gov.ru / Совет Федерации Федерального собрания Российской Федерации

Пушков назвал три «невыполнимых» условия сближения России и Запада

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Россия и Запад смогут сблизиться, если будут выполнены три условия, но все они невыполнимы. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

— Надо передать Крым Украине, надо перестать помогать Донбассу и надо вывести нашу военно-космическую группировку из Сирии, — сказал он в эфире радио «Говорит Москва».

По мнению сенатора, в этом случае Запад может начать сближаться с РФ.

Пушков добавил, что еще «желательно» заменить руководство России. Член СФ полагает, что западным силам новые лица понравились бы «больше, чем Владимир Путин».

Вместе с тем сенатор выразил уверенность в том, что эти условия нереализуемы.

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условия для мираРоссия и ЗападСенатор Алексей Пушков
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