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Около четверти российских компаний оставят сотрудников на удаленке
Фото: pexels.com/Vlada Karpovich

Около четверти российских компаний оставят сотрудников на удаленке

Виктория Родимкина

Рынок труда

В России около четверти компаний планирует оставить почти всех сотрудников на удаленной работе и дальше, несмотря на ослабление ограничений. Об этом говорится в результатах исследования международной рекрутинговой компании Hays.

Отмечается, что 34 процента компаний заявили, что не знают, как будут развиваться события дальше, а 23 процента говорят, что почти все сотрудники продолжат работать удаленно.

В опросе приняли участие 545 работодателей. Из них 16 процентов отметили, что процесс настроен, поэтому дистанционная работа продолжится и дальше.

При этом Hays опросила также свыше 4,3 тысячи работников. Из ни 27 процентов заявили, что их компания полностью перешла на удаленку, 37 процентов отметили, что на данный момент часть работников в их организации работает удаленно, а часть — из офиса. Также 25 процентов опрошенных продолжают ходить в офис, а еще 11 процентов работают посменно, передает РИА Новости.

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