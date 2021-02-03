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Два онлайн-тура по Новой Третьяковке появились на платформе #Москвастобой
Фото: Денис Кондратьев, «Вечерняя Москва»

Два онлайн-тура по Новой Третьяковке появились на платформе #Москвастобой

Ксения Монахова

Город

На платформе #Москвастобой появились две видеоэкскурсии по Новой Третьяковке. Онлайн-туры посвящаются творчеству художников-авангардистов XX века, а также истории развития кинетического искусства в России.

Пользователи смогут ознакомиться с оригинальными произведениями отечественных живописцев, декораторов и скульпторов, выбравших технический прогресс за основу своего творчества.

В рамках видеоэкскурсии «Прикоснуться к авангарду» посетители портала увидят шедевральные работы художников русского авангарда XX века, которые представлены на постоянной основе в Новой Третьяковке, а теперь доступны в электронном формате.

Онлайн-тур стартует с показа скульптуры «Идущий человек» Анны Голубкиной — одной из известнейших работ ученицы Огюста Родена. Затем пользователей познакомят со знаменитой картиной Кузьмы Петрова-Водкина «Купание красного коня». Также покажут известного творческого дуэта Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой.

Второй онлайн-тур «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России» познакомит с произведениями кинетизма — формой художественного выражения о движении. Главной отличительной чертой направления стало отсутствие статичности.

На выставке в Новой Третьяковке представлены четыре раздела. В каждом из них собраны разные типы произведений кинетического искусства, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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