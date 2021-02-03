Набор на бесплатный онлайн-курс по подготовке нянь стартует в центре «Моя карьера»

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В центре занятости «Моя карьера» стартовал набор на онлайн-курс «Школа подготовки нянь». В рамках бесплатных обучающих занятий расскажут о психологических особенностях детей в разном возрасте, познакомят с развивающими методиками и играми.

Онлайн-обучение начнется 16 февраля. Два раза в неделю проводить занятия будут педагоги и психологи партнерского сервиса «Бабушка на час».

Директор специализированного центра занятости «Моя карьера» Ирина Швец отметила, что записаться на обучение может любой желающий. Однако, по ее словам, курс более актуален для людей среднего и старшего возраста, имеющих богатый опыт взаимодействия с детьми.

— Для них это прекрасная возможность попробовать себя в новой деятельности, сохранить востребованность на рынке труда, а также узнать о преимуществах работы в качестве самозанятого, ― добавила Швец.

Программа «Школа подготовки нянь» в 2021 году впервые пройдет в электронном режиме. В курс внедрили новые дисциплины. Например, на лекции под названием «Онлайн-няня» участникам расскажут об этике поведения онлайн-помощника в семье, а также о том, как удержать внимание ребенка во время дистанционного занятия с ним.

После каждого занятия слушатели будут получать домашние задания. По итогам обучения участникам предоставят сертификаты, которые послужат дополнительным бонусом при трудоустройстве. Для записи в «Школу подготовки нянь» нужна регистрация, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Ознакомиться с полной программой курса и расписанием можно здесь.

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