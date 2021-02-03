Более 1,5 миллиона водительских прав получили москвичи в центрах «Мои документы»

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Более 1,5 миллиона жителей столицы получили и восстановили водительские права в центрах «Мои документы» с 2018 по 2020 год. Об этом в среду, 3 февраля, рассказали в пресс-службе центра госуслуг.

Отмечается, что за 2018 год услугой по оформлению национальных и международных водительских удостоверений воспользовались более 500 тысяч раз. За 2019 год число увеличилось до 700 тысяч. А в 2020 году получили права более 330 тысяч человек.

Уточняется, что для замены и получения водительских удостоверений граждане России могут обратиться в любой центр госуслуг вне зависимости от места жительства. Услуга предоставляется в течении девяти календарных дней.

Также центр «Мои документы» предлагает ряд помощи в рамках жизненной ситуации «Я – автомобилист».

— За один визит в центр водитель может подать документы на внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов, многодетных семей и резидентов, узнать об имеющихся административных правонарушениях в области дорожного движения, — добавили в пресс-службе.

Также в центрах госуслуг можно получить водительские права в день обращения, предварительно записавшись на портале mos.ru, сообщает агентство «Москва».

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