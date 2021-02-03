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Около тысячи человек скончались от коронавируса за сутки в Германии
Фото: twitter.com/CGTNOfficial

Около тысячи человек скончались от коронавируса за сутки в Германии

Виктория Родимкина

В мире

В Германии за минувшие сутки от коронавируса скончались около тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха, который ведет статистику заболеваемости COVID-19.

В стране зарегистрировали за 24 часа 9705 новых случаев коронавируса, скончались от инфекции 975 человек.

Согласно указанным данным, в Германии общее число случаев заболевания коронавирусом достигло 2 237 790. За все время пандемии умерли 58 956 человек.

Всего в мире, по последним данным, выявлено 103 866 068 случаев COVID-19.

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