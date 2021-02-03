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Кинолог объяснил, как подготовить питомца к выходу хозяина в офис после удаленки
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Кинолог объяснил, как подготовить питомца к выходу хозяина в офис после удаленки

Анастасия Колоскова

Животные

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что питомца, привыкшего к длительному пребыванию хозяина дома за период самоизоляции, нужно постепенно подготавливать к разлуке в связи с выходом владельца в офис.

По его словам, резкое изменение ставшего привычным образа жизни негативно отражается особенно на тех питомцах, у которых еще не было опыта длительного пребывания дома без хозяина.

Специалист порекомендовал вначале оставлять собаку одну в комнате на пять–десять минут, постепенно увеличивая этот интервал до двух часов. За это время питомец привыкнет к ожиданию и разлука не причинит ему стресса.

Для адаптации собаки к одиночеству подойдут также клетка или просторная переноска.

— Приучайте питомца оставаться в одиночестве в своей клетке: запустите в нее собаку, оставьте дверцу открытой, чтобы она могла по желанию выйти самостоятельно. Затем увеличивайте время нахождения в клетке до нескольких часов. Сделайте клетку или переноску комфортным местом, в котором собака будет чувствовать себя безопасно, положите туда плед и любимые игрушки питомца, — цитирует Голубева агентство «Москва».

Ранее кинологи посоветовали не выгуливать собак у водоемов и на льду.

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кинологиясобакисамоизоляция
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