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Столичные библиотеки приглашают горожан на онлайн-встречи с писателями
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Столичные библиотеки приглашают горожан на онлайн-встречи с писателями

Ксения Монахова

Город

Московские библиотеки проведут виртуальные встречи с писателями в феврале. Об этом в среду, 3 февраля, говорится на сайте столичного департамента культуры.

Отмечается, что онлайн-мероприятия будут проходить на YouTube-каналах библиотек, а также на страницах в социальных сетях. С расписанием можно ознакомиться на портале «Онлайн.Библиогород».

— Почему фантасты так любят космос и как писать такие биографии известных людей, чтобы ими зачитывались дети? На эти и другие вопросы в прямом эфире ответят современные российские писатели, а также журналисты и переводчики, — рассказали в пресс-службе.

Уточняется, что всего в феврале запланировано девять прямых эфиров. Например, 7 февраля в 19:00 пройдет онлайн-встреча с писателем, сценаристом и культурологом Алексеем Ивановым на странице библиотеки имени Тургенева. А для любителей поэзии библиотека № 48 подготовила мероприятие с поэтом, переводчиком и куратором литературных проектов Татьяной Стояновой.

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столичные библиотекикультураонлайн-трансляция
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