Нежилую постройку 1972 года на северо-востоке Москвы выставили на торги

Фото: instagram.com/mos_tender

Россия, Москва, улица Лётчика Бабушкина, 1к1с3 Карта всех событий

Нежилая одноэтажная постройка 1972 года на северо-востоке столицы выставлена на торги. Об этом в среду, 3 февраля, сообщается на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.

Отмечается, что на торги выставлено нежилое здание общей площадью 247,6 квадратных метров. Оно располагается по адресу: улица Летчика Бабушкина, 1, корпус 1, строение 3. Начальной ценой аукциона объявлена сумма в 17 миллионов рублей.

Уточняется, что постройка оборудована необходимыми коммуникациями. По словам руководителя департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, объект может использоваться для эксплуатации административного учреждения.

— Всего в 2020 году на аукционах было реализовано 32 нежилых объекта городской недвижимости на территории СВАО общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров, — добавил Иван Щербаков.

Заявки на участие в торгах принимаются до 24 февраля в электронном формате. Аукцион пройдет 4 марта.

Читайте также: Местные жители смогут выкупить более 40 парковочных мест в Ховрине и Восточном Дегунине