Нежилую постройку 1972 года на северо-востоке Москвы выставили на торги
Нежилая одноэтажная постройка 1972 года на северо-востоке столицы выставлена на торги. Об этом в среду, 3 февраля, сообщается на сайте Департамента Москвы по конкурентной политике.
Отмечается, что на торги выставлено нежилое здание общей площадью 247,6 квадратных метров. Оно располагается по адресу: улица Летчика Бабушкина, 1, корпус 1, строение 3. Начальной ценой аукциона объявлена сумма в 17 миллионов рублей.
Уточняется, что постройка оборудована необходимыми коммуникациями. По словам руководителя департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, объект может использоваться для эксплуатации административного учреждения.
— Всего в 2020 году на аукционах было реализовано 32 нежилых объекта городской недвижимости на территории СВАО общей площадью 2,2 тысячи квадратных метров, — добавил Иван Щербаков.
Заявки на участие в торгах принимаются до 24 февраля в электронном формате. Аукцион пройдет 4 марта.
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