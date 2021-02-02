Местные жители смогут выкупить более 40 парковочных мест в Ховрино и Восточном Дегунино

платная парковка

Россия, Москва, Дубнинская улица, 22к1 Карта всех событий

На торги выставили более 40 парковочных мест в столичных районах Ховрино и Восточное Дегунино. Об этом рассказали в пресс-службе Центра управления городским имуществом Москвы.

Продажа 25 парковочных мест пройдет для жителей дома по адресу: улица Дубнинская, дом 22, строение 1. Жителям первого корпуса 38 дома по улице Дыбенко предложат 17 парковочных мест.

— Жители этих домов могут подобрать для себя парковочное место в подземных паркингах, подать заявку на приобретение и приобрести место по цене на 40 процентов ниже рыночной, — рассказал начальник управления по вовлечению объектов имущественного фонда центра Александр Алексеев.

Площадь места стоянки для жителей дома на Дубнинской улице составит от 7,4 до 12 квадратных метров. Стоимость места варьируется от 312 тысяч до 507 тысяч рублей. Местные жители могут поддать заявку на парковочное место до 15 апреля.

Стоимость парковочного места для жителей дома по улице Дыбенко составит от 480 тысяч до 1,1 миллиона рублей. Горожане смогут выбрать места площадью от 11,2 до 16 квадратных метров. Подать заявку на стоянку возле дома москвичи могут до 19 апреля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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