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Москва заключила за год более 70 контрактов на поставку электробусов и медоборудования
Москвичка Елена Лункина, как и многие жители столицы, для поездок пользуется электробусом. Экологичную технику город закупает в рамках контрактов жизненного цикла / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Москва заключила за год более 70 контрактов на поставку электробусов и медоборудования

Анастасия Чанцева

Город

За год Москва заключила 74 контракта жизненного цикла общим объемом более 74 миллиардов рублей. Такой контракт предусматривает поставку товара и его дальнейшее обслуживание, а также ремонт в течение всего периода эксплуатации.

— Сегодня на контракты жизненного цикла приходится больше половины объема всех проектов государственно-частного партнерства столицы. Только за прошедший год было заключено 74 таких контракта, из них 72 — на поставку медицинского оборудования для лечебно-профилактических учреждений Москвы, еще два контракта — на поставку электробусов, — сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Согласно контракту, в столицу поставят ангиографы, оборудование для магнитно-резонансной и компьютерной томографии, аппараты ультразвуковой диагностики, а также рентгеновское, эндоскопическое оборудование и цифровые маммографические системы.

Что касается электробусов, то этот экологичный и современный транспорт создан специально для Москвы с учетом климата и трафика.

— Благодаря контрактам жизненного цикла, заключенным с Москвой, поставщики получают длительную загрузку своих производственных мощностей и гарантированно обеспечивают себя доходами в течение всего срока действия контракта в случае соблюдения его условий. С помощью таких контрактов город приобретает также подвижной состав для метрополитена, обновляет трамвайный парк, закупает оборудование для использования в жилищно-коммунальном хозяйстве, — уточнил руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Электробусы работают без особых сбоев и отвечают всем современным мировым стандартам, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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