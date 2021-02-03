Пять человек спасли из горящего здания на Ленинградском проспекте
Пять человек были спасены из горящего административного здания на Ленинградском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России в среду, 3 февраля.
В пресс-службе отметили, что пожар произошел в здании по адресу Ленинградский проспект, дом № 47, строение 4. Возгорание было обнаружено на третьем этаже пятиэтажного здания.
— Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены пять человек, — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили, что в офисном центре на Ленинградском проспекте началась эвакуация из-за пожара.
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