Пять человек спасли из горящего здания на Ленинградском проспекте

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 47с19 Карта всех событий

Пять человек были спасены из горящего административного здания на Ленинградском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России в среду, 3 февраля.

В пресс-службе отметили, что пожар произошел в здании по адресу Ленинградский проспект, дом № 47, строение 4. Возгорание было обнаружено на третьем этаже пятиэтажного здания.

— Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены пять человек, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в офисном центре на Ленинградском проспекте началась эвакуация из-за пожара.

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