Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Пять человек спасли из горящего здания на Ленинградском проспекте
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Пять человек спасли из горящего здания на Ленинградском проспекте

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 47с19Карта всех событий

Пять человек были спасены из горящего административного здания на Ленинградском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России в среду, 3 февраля.

В пресс-службе отметили, что пожар произошел в здании по адресу Ленинградский проспект, дом № 47, строение 4. Возгорание было обнаружено на третьем этаже пятиэтажного здания.

— Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из здания были спасены пять человек, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что в офисном центре на Ленинградском проспекте началась эвакуация из-за пожара.

Читайте также: Названа вероятная причина пожара в детском доме на северо-востоке Москвы

Ленинградский проспектспасение из пожарапожар
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Почему дорожают ЖКУ

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Исторической науке грозит опасность

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Астролог, дай прогноз получше

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вместо эмоций один сплошной мат

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Родитель, учитель, советник: кто отвечает за воспитание детей

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Человек беспримерной верности: памяти Василия Ланового

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Вот она — национальная идея

Все мнения
О проекте