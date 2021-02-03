Пожар в административном здании на Ленинградском проспекте локализовали
В Москве локализовали возгорание в административном здании на Ленинградском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по столице в среду, 3 февраля.
Ранее сообщалось, что в здании по адресу Ленинградский проспект, дом № 47, строение 4, произошел пожар. Возгорание обнаружили на третьем этаже пятиэтажного здания.
По данным МЧС, с третьего этажа вывели пятерых человек, их передали медикам. С четвертого и пятого этажей вывели восемь человек.
— Принятыми мерами в 13:01 минуту пожар был локализован, — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.
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