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Пожар в административном здании на Ленинградском проспекте локализовали
Фото: Telegram-канал Mash

Пожар в административном здании на Ленинградском проспекте локализовали

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Ленинградский проспект, 47с3Карта всех событий

В Москве локализовали возгорание в административном здании на Ленинградском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по столице в среду, 3 февраля.

Ранее сообщалось, что в здании по адресу Ленинградский проспект, дом № 47, строение 4, произошел пожар. Возгорание обнаружили на третьем этаже пятиэтажного здания.

По данным МЧС, с третьего этажа вывели пятерых человек, их передали медикам. С четвертого и пятого этажей вывели восемь человек.

— Принятыми мерами в 13:01 минуту пожар был локализован, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram-канал «Mash»

В ведомстве добавили, что площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.

Ранее по теме: Работников офисного центра на Ленинградском проспекте эвакуировали из-за пожара

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