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Стало известно, когда в Санкт-Петербурге появятся беспилотные трамваи
Фото: «Вечерняя Москва»

Стало известно, когда в Санкт-Петербурге появятся беспилотные трамваи

Елена Фролова

Общество

Соглашение о взаимном сотрудничестве подписали государственное унитарное предприятие «Горэлектротранс» и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова. Об этом сообщают «Невские новости».

Основной задачей тесного сотрудничества организаций станет улучшение транспорта в городе и повышение уровня комфорта пассажиров. Подписанный документ позволяет студентам проходить практику в «Горэлектротрансе», а сотрудникам организации — получить дополнительные знания в вузе на курсах подготовки, переподготовки и переквалификации.

— В настоящий момент трамваи и троллейбусы Санкт-Петербурга являются высокотехнологичными. В перспективе они станут беспилотными, — заявил директор ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Он также добавил, что спустя пять лет роботы могут вовсе заменить водителей.

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Санкт-Петербургтрамвайбеспилотный транспорт
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