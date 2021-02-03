Стало известно, когда в Санкт-Петербурге появятся беспилотные трамваи

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Соглашение о взаимном сотрудничестве подписали государственное унитарное предприятие «Горэлектротранс» и Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова. Об этом сообщают «Невские новости».

Основной задачей тесного сотрудничества организаций станет улучшение транспорта в городе и повышение уровня комфорта пассажиров. Подписанный документ позволяет студентам проходить практику в «Горэлектротрансе», а сотрудникам организации — получить дополнительные знания в вузе на курсах подготовки, переподготовки и переквалификации.

— В настоящий момент трамваи и троллейбусы Санкт-Петербурга являются высокотехнологичными. В перспективе они станут беспилотными, — заявил директор ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Он также добавил, что спустя пять лет роботы могут вовсе заменить водителей.

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