Сотрудница полиции спасла жизнь пассажиру метро в Москве

Фото: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Россия, Москва, Филёвская линия, метро Филёвский парк Карта всех событий

На станции метро «Филевский парк» сотрудница полиции помогла избежать трагедии и спасти жизнь человеку. Во время патрулирования сотрудница 3-го отдела полиции УВД на Московском метрополитене Наталья Воронкова получила информацию, что на платформе, свесив ноги на жесткий путь, сидит мужчина. Он успел спрыгнуть на рельсы до того, как Воронкова подбежала к нему.

— В органах внутренних дел я служу уже 15 лет, видела разные ситуации, — рассказала старший сержант полиции Наталья Воронкова. — Мой долг как сотрудника полиции — всегда приходить на помощь тем, кто в ней нуждается. Я понимала, что любое промедление могло обернуться трагедией. Этого нельзя было допустить.

Видео: Пресс-служба УВД на Московском метрополитене

Сотрудница полиции оперативно передала информацию дежурному по станции, чтобы предупредить машиниста поезда. Во время разговора Наталья Воронкова смогла успокоить 37-летнего приезжего, убедив его подняться, что он и сделал до прибытия поезда. Прибывшие медики оказали ему необходимую помощь, передает пресс-служба УВД на Московском метрополитене.

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