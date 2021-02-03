Задержан мужчина, распыливший перцовый баллончик в лицо росгвардейцу в Москве
В Москве предъявили обвинение мужчине, который распылил в лицо сотруднику Росгвардии перцовый баллончик. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице в среду, 3 февраля.
В ведомстве отметили, что обвинения были предъявлены по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
По данным пресс-службы, инцидент произошел 31 января во время несанкционированной акции вблизи Комсомольской площади. Сотрудники СК и МВД Москвы выяснили личность злоумышленника и задержали его. На допросе он полностью признал вину.
Расследование дела продолжается, добавили в СК.
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