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Задержан мужчина, распыливший перцовый баллончик в лицо росгвардейцу в Москве
Фото: rosgvard.ru

Задержан мужчина, распыливший перцовый баллончик в лицо росгвардейцу в Москве

Виктория Родимкина

Происшествия
Россия, Москва, Комсомольская площадьКарта всех событий

В Москве предъявили обвинение мужчине, который распылил в лицо сотруднику Росгвардии перцовый баллончик. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по столице в среду, 3 февраля.

В ведомстве отметили, что обвинения были предъявлены по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

По данным пресс-службы, инцидент произошел 31 января во время несанкционированной акции вблизи Комсомольской площади. Сотрудники СК и МВД Москвы выяснили личность злоумышленника и задержали его. На допросе он полностью признал вину.

Расследование дела продолжается, добавили в СК.

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