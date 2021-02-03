Мошенники стали чаще перепродавать онлайн-билеты на каток ВДНХ

Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В последнее время участились перепродажи билетов на каток ВДНХ со сторонних сайтов. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

— ВДНХ просит быть внимательными при приобретении билетов на посещение катка. Покупая их на сайтах-двойниках, посетители рискуют заплатить завышенную стоимость или получить недействительный билет. Единственным интернет-ресурсом по продаже оригинальных билетов является официальный сайт vdnh.ru, — говорится в сообщении.

Официальные билеты можно приобрести в разделе «Каток». Для этого нужно выбрать дату и время посещения.

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