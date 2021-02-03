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Никарагуа зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Никарагуа зарегистрировала российскую вакцину «Спутник V»

Кирилл Николаев

Здоровье

Никарагуа зарегистрировала российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом в среду, 3 февраля, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Sky News.

Отмечается, что власти Никарагуа одобрили применение российского препарата в стране.

Ранее в авторитетном международном журнале The Lancet были опубликованы промежуточные результаты третьей фазы испытаний «Спутника V», эффективность которого составила 91,6 процента.

Напомним, в августе 2020 года в РФ была зарегистрирована первая в мире вакцина для профилактики коронавируса, разработанная Центром имени Гамалеи. Ей присвоили название «Спутник V». Вакцинация этим препаратом предполагает введение двух доз с промежутком в 21 день. Эту вакцину, помимо России и Белоруссии, в рамках ускоренной процедуры уже зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Гвинее, Иране, Тунисе, Мексике и Армении.

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