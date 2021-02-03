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Жизнь в вечной мерзлоте: прокуратура проверяет жалобы жильцов дома в Якутии
Фото: pixabay.com

Жизнь в вечной мерзлоте: прокуратура проверяет жалобы жильцов дома в Якутии

Елена Фролова

Общество

Жители четырехэтажного дома в Якутии находятся в жестоких условиях. Температура воздуха в их квартирах опустилась до минус 17 градусов по Цельсию. Об этом сообщает «Мир 24».

Холод в помещения поступает сквозь трещины, которые образовались в здании. В настоящее время организована проверка по факту многократных обращений жильцов в местную администрацию и прокуратуру.

По словам местной жительницы Янины Корминой, спасаясь от мороза, приходится затягивать пленкой все оконные проемы. Хотя все равно на подоконниках образуется иней.

— Балконную дверь мы завесили двумя подушками, — добавила Янина Кормина.

Еще одна жительница многоэтажки Надежда Головченко отметила, что тепло батарей в доме еле ощущается. Кроме того, у нее в квартире есть еще одна проблема — из-за того, что стены постоянно трескаются, по комнатам гуляет ветер.

Многие жильцы не раз обращались к местным властям с просьбой решить их проблему. Прошлым летом на место выезжала специальная комиссия, а потом и представители застройщика.

— Во время эксплуатации здания выявлялись некоторые нарушения в строительстве, которые впоследствии были устранены застройщиком. Проведены работы, в том числе касающиеся теплового режима в квартирах — утепление оконных блоков и дверей, — рассказал заместитель главы Алданского района Якутии по социальным вопросам Игорь Сахно.

Однако ситуация с холодом в квартирах не поменялась. По данному факту прокуратура организовала проверку.

Отметим, что здание было построено пять лет назад по программе переселения граждан из ветхого жилья.

Источник: mir24.tv

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